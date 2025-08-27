Ieri sembrava tutto fatto per il passaggio di Tomas Palacios dall'Inter al Santos. In queste ore, però, l'affare è entrato in una fase di stand-by anche perché il difensore non sembra più convinto di approdare in Brasile.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter TyC Sports – Ecco la nuova squadra su Palacios. Santos? Ecco la verità. E l’Inter vorrebbe…
calciomercato
TyC Sports – Ecco la nuova squadra su Palacios. Santos? Ecco la verità. E l’Inter vorrebbe…
Dall'Argentina arrivano ulteriori aggiornamenti sul futuro di Tomas Palacios: l'affare con il Santos è in stand-by
Secondo quanto riportato da German Garcia Grova, giornalista di TycSports e Radio La Red, c'è un nuovo club che si è inserito nell'affare: si tratta dello Zenit San Pietroburgo che ha avviato una trattativa per Palacios.
L'Inter, dal canto suo, preferirebbe cedere il calciatore a titolo definitivo anziché in prestito mentre l'offerta del Santos resta valida, anche se il calciatore non è più convinto di tornare in Sudamerica. "Nelle prossime ore, si deciderà il suo futuro", assicura Grova.
© RIPRODUZIONE RISERVATA