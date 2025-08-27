Dall'Argentina arrivano ulteriori aggiornamenti sul futuro di Tomas Palacios: l'affare con il Santos è in stand-by

Ieri sembrava tutto fatto per il passaggio di Tomas Palacios dall'Inter al Santos. In queste ore, però, l'affare è entrato in una fase di stand-by anche perché il difensore non sembra più convinto di approdare in Brasile.

Secondo quanto riportato da German Garcia Grova, giornalista di TycSports e Radio La Red, c'è un nuovo club che si è inserito nell'affare: si tratta dello Zenit San Pietroburgo che ha avviato una trattativa per Palacios.