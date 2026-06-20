GdS / Inter, accordo raggiunto con Solet: atteso il via libera dell’Udinese

Il club nerazzurro ha già l'intesa con il difensore francese: ora serve l'accordo totale con la società friulana

Curtis Jones, Marco Palestra, Ivan Provedel, ma non solo. Un altro profilo su cui l’Inter sta lavorando è quello di Oumar Solet, difensore francese dell’Udinese.

“Capace di interpretare il ruolo con coraggio. Sale, dribbla, imposta e... difende, ovviamente - scrive La Gazzetta dello Sport -. Il modus operandi sul mercato, per strappare l’ex Salisburgo all’Udinese, è lo stesso utilizzato dai campioni d’Italia”.

Come riferisce il quotidiano, manca l’accordo tra i club mentre l’Inter ha già trovato quello col giocatore:

“La dirigenza nerazzurra un accordo di massima sugli aspetti contrattuali lo ha già raggiunto pure con Solet, ben contento di trasferirsi a Milano e oggi in attesa di ricevere il via libera dal club friulano con cui la dirigenza nerazzurra è in trattativa”.