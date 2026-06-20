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Solet, Inter pronta a chiudere: la situazione. De Vrij? Darebbe priorità ai nerazzurri se…
L'Inter sta portando avanti diverse trattative. Se per Marco Palestra è questione di dettagli, per Oumar Solet manca ancora qualcosa per chiudere la trattativa con l'Udinese. Come sottolinea Tuttosport, la prossima settimana sarà quella decisiva per la definizione dell’affare Solet.
"I vertici dell’Inter vogliono regalare a Chivu i tre nuovi innesti - compreso Provedel - per il raduno: a stretto giro si cercherà di chiudere la negoziazione con l’Udinese per il francese. Nonostante la distanza tra le parti, l’Inter non vorrebbe spendere più di 20-22 milioni, i friulani puntano a incassarne 25, le sensazioni sono più che positive, tanto che ci si aspetta che i due club si vengano incontro per la stretta di mano finale".
"Solet ha già scelto l’Inter, dove è convinto di poter dire la sua. Per lui è pronto un quadriennale da 2.5 milioni più bonus. De Vrij invece è oggi lontano dalla permanenza in nerazzurro (altro motivo per cui si vuole chiudere velocemente Solet). L’olandese non è convinto dalla proposta di rinnovo ricevuta – un anno a poco più di 2 milioni, quasi la metà di quanto percepito sinora – e ha aperto al Panathinaikos, che gli ha offerto un biennale da 3 milioni. Se nel frattempo però l’Inter pareggiasse l’ingaggio proposto anche con un contratto di 12 soli mesi, l’olandese dovrebbe dare priorità ai nerazzurri".
(Tuttosport)
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