L'Inter sta portando avanti diverse trattative. Se per Marco Palestra è questione di dettagli, per Oumar Solet manca ancora qualcosa per chiudere la trattativa con l'Udinese. Come sottolinea Tuttosport , la prossima settimana sarà quella decisiva per la definizione dell’affare Solet.

"Solet ha già scelto l’Inter, dove è convinto di poter dire la sua. Per lui è pronto un quadriennale da 2.5 milioni più bonus. De Vrij invece è oggi lontano dalla permanenza in nerazzurro (altro motivo per cui si vuole chiudere velocemente Solet). L’olandese non è convinto dalla proposta di rinnovo ricevuta – un anno a poco più di 2 milioni, quasi la metà di quanto percepito sinora – e ha aperto al Panathinaikos, che gli ha offerto un biennale da 3 milioni. Se nel frattempo però l’Inter pareggiasse l’ingaggio proposto anche con un contratto di 12 soli mesi, l’olandese dovrebbe dare priorità ai nerazzurri".