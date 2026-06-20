Inter-Pavard, i motivi del nuovo addio: spunta un nuovo club interessato

Il difensore francese è pronto a salutare nuovamente il club nerazzurro dopo il mancato riscatto da parte del Marsiglia

Oltre a Stefan De Vrij, anche Benjamin Pavard saluterà l’Inter. Il difensore francese è rientrato dal prestito al Marsiglia che ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Uno dei motivi - ma non l’unico - per cui il francese è destinato a salutare forse definitivamente l’Inter.

“Al di là dell’aspetto economico, in ogni caso, Pavard non rientra nemmeno nei piani tattici di Chivu che ha disegnato la retroguardia della sua Inter attorno all’ultimo arrivato Akanji a cui potrebbe aggiungersi proprio Solet”.

Per la Rosea, Pavard potrebbe tornare in Ligue 1: sulle sue tracce c’è il Lille, squadra della sua città e club in cui è nato e cresciuto calcisticamente prima del grande salto.