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Inter-Pavard, i motivi del nuovo addio: spunta un nuovo club interessato

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Il difensore francese è pronto a salutare nuovamente il club nerazzurro dopo il mancato riscatto da parte del Marsiglia
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Oltre a Stefan De Vrij, anche Benjamin Pavard saluterà l’Inter. Il difensore francese è rientrato dal prestito al Marsiglia che ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Inter-Pavard, i motivi del nuovo addio: spunta un nuovo club interessato- immagine 2
Getty Images

Ceduto l’ultimo giorno dello scorso mercato estivo al club transalpino, con Akanji sbarcato a Milano dal Manchester City al suo posto, Pavard rientra a Milano con un ingaggio pesantissimo da circa 5 milioni netti a stagione.

Uno dei motivi - ma non l’unico - per cui il francese è destinato a salutare forse definitivamente l’Inter.

“Al di là dell’aspetto economico, in ogni caso, Pavard non rientra nemmeno nei piani tattici di Chivu che ha disegnato la retroguardia della sua Inter attorno all’ultimo arrivato Akanji a cui potrebbe aggiungersi proprio Solet”.

Inter-Pavard, i motivi del nuovo addio: spunta un nuovo club interessato- immagine 3

Per la Rosea, Pavard potrebbe tornare in Ligue 1: sulle sue tracce c’è il Lille, squadra della sua città e club in cui è nato e cresciuto calcisticamente prima del grande salto.

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