Il punto sulla trattativa che porta al portiere attualmente alla Lazio per cui l'Inter ha già parlato anche con l'agente

Daniele Vitiello Redattore/inviato 11 giugno 2026 (modifica il 11 giugno 2026 | 10:46)

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Ivan Provedel vestirà la maglia nerazzurra l'anno prossimo? Per la Gazzetta dello Sport l'incontro di ieri nella sede nerazzurra tra Piero Ausilio e l'agente del calciatore è servito per muovere passi avanti sulla pista. Si legge infatti:

"Proprio ieri è stata raggiunta una bozza di accordo tra l’Inter e Gianni Rava, procuratore del numero di Provedel, mentre si avvicina pure l’intesa tra i due club. Con la Lazio più vicina a convincersi ad abbassare le pretese per un profilo che nella Capitale ha perso il grado di titolare a causa di un lungo infortunio, è in scadenza di contratto l’anno prossimo e tra 6 mesi appena potrebbe ufficialmente pre-accordarsi con una nuova squadra.

Fino a pochi giorni fa la richiesta di Claudio Lotito si attestava attorno ai 5 milioni di euro, ma nei prossimi potrebbe e dovrebbe abbassarsi. L’Inter non intende spendere più di 2-3 milioni e spera di riuscire a convincere il presidente biancoceleste. Anche facendo leva sul fatto che il nuovo allenatore della Lazio, Rino Gattuso, intenda affidare le chiavi della porta al greco Christos Mandas, che molto probabilmente rientrerà dal prestito al Bournemouth.

A Provedel, quindi, toccherebbe il ruolo di vice pure alla Lazio. Ecco perché il portiere non ha mai manifestato alcun dubbio sin da quando si è prospettata l’occasione di vestire il nerazzurro. Anche nel caso in cui il ruolo fosse quello del dodicesimo".