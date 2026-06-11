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fcinter1908 calciomercato mercato inter GdS – Curtis Jones, intesa Inter-Liverpool non così lontana: i nerazzurri…
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GdS – Curtis Jones, intesa Inter-Liverpool non così lontana: i nerazzurri…
Il centrocampista ha già chiarito al club inglese la sua voglia di arrivare in Italia per vestire la maglia nerazzurra
L’Inter studia una strategia per finalizzare l’acquisto", scrive la Gazzetta dello Sport di stamattina a proposito del fronte legato a Marco Palestra. Ma la posizione vale anche per il fascicolo sulla scrivania dei dirigenti nerazzurri che porta il nome di Curtis Jones.
"Idem per Jones con il Liverpool: 30 milioni sono troppi per un centrocampista in scadenza di contratto. Ma il punto d’incontro non è impossibile. E neppure così lontano", si legge a proposito del calciatore seguito già a gennaio. I nerazzurri al momento hanno offerto 20 milioni di euro, ma meditano il possibile rilancio per chiudere la partita e regalarlo a Cristian Chivu.
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