"Idem per Jones con il Liverpool: 30 milioni sono troppi per un centrocampista in scadenza di contratto. Ma il punto d’incontro non è impossibile. E neppure così lontano", si legge a proposito del calciatore seguito già a gennaio. I nerazzurri al momento hanno offerto 20 milioni di euro, ma meditano il possibile rilancio per chiudere la partita e regalarlo a Cristian Chivu.