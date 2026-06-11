E' Oumar Solet il primo obiettivo dell'Inter per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Non c'è però ancora l'accordo con l'Udinese sulle cifre, come riporta oggi il Messaggero Veneto: "L’ultimo aggiornamento a riguardo segnala una distanza tra la domanda dell’Udinese, 30 milioni, e la base di partenza dell’Inter, 17-18 più bonus, rivelando quindi una forbice allargatasi all’improvviso .

Tuttavia la trattativa sembra comunque ben avviata e in discesa sulla base delle reciproche volontà (è di ieri la notizia che il suo entourage ha respinto un’offerta di un grosso club tedesco che non è il Bayern) e l’Inter sa bene che l’Udinese vuole non meno di 25 milioni, da ottenere con una formula che prevede un prestito oneroso e l’obbligo di riscatto al primo punto nell’azzurro timbrato entro febbraio 2027.