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Da Udine: “Solet-Inter, forbice allargatasi all’improvviso ma è ben avviata. E per Atta…”
E' Oumar Solet il primo obiettivo dell'Inter per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Non c'è però ancora l'accordo con l'Udinese sulle cifre, come riporta oggi il Messaggero Veneto: "L’ultimo aggiornamento a riguardo segnala una distanza tra la domanda dell’Udinese, 30 milioni, e la base di partenza dell’Inter, 17-18 più bonus, rivelando quindi una forbice allargatasi all’improvviso.
Tuttavia la trattativa sembra comunque ben avviata e in discesa sulla base delle reciproche volontà (è di ieri la notizia che il suo entourage ha respinto un’offerta di un grosso club tedesco che non è il Bayern) e l’Inter sa bene che l’Udinese vuole non meno di 25 milioni, da ottenere con una formula che prevede un prestito oneroso e l’obbligo di riscatto al primo punto nell’azzurro timbrato entro febbraio 2027.
L’Inter ha sondato Atta ma al momento sembra averlo fatto senza esprimere il fermo desiderio di arrivare a lui, avendo ancora in testa Curtis Jones del Liverpool, ha poi spiegato il quotidiano friulano.
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