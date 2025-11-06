FC Inter 1908
Mercato, Romano svela: “Tra gennaio e l’estate l’Inter farà questo acquisto”

Ne è sicuro Fabrizio Romano, esperto di mercato, che in un video sul suo canale YouTube ha spiegato: ecco il punto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

L'Inter acquisterà un difensore centrale tra gennaio e l'estate. Ne è sicuro Fabrizio Romano, esperto di mercato, che in un video sul suo canale YouTube ha spiegato: "A gennaio vediamo il tema difensore, ma al momento l'Inter è soddisfatta di Bisseck come centrale.

Quello del centrale, a prescindere da Akanji, è un tema per il 2026: se non sarà gennaio, sarà per l'estate.

Ma l'Inter vuole riscattare Akanji e di prendere un altro difensore centrale, almeno uno, o in inverno o in estate in base alle opportunità. Non siamo ancora alla fase del nome scelto, ma iniziano le valutazioni".

