L'Inter potrebbe averci preso gusto. Dopo Massolin, dal Modena potrebbe arrivare in nerazzurro anche Daniel Tonoli, difensore classe 2002 che si è messo in evidenza nell'arco della stagione nella retroguardia migliore del torneo. Non tutti ricordano che il giocatore ha già attraversato anni fa una parentesi a Milano, in prestito dalla Virtus Ciserano Bergamo. Si tratterebbe dunque di un ritorno all'Inter per lui. Ma come stanno le cose oggi? Lo spiega TuttoSport:
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Inter, altro acquisto dal Modena? Fari nerazzurri su Tonoli: non tutti sanno…
"Adesso su Tonoli c’è una certa ressa, com’è logico che sia: il Modena è “soltanto” quinto in campionato ma se ha la miglior difesa della categoria, bisogna andare a cercarne il pezzo forte. Tonoli, appunto, che fra le altre cose in questo campionato ha messo a segno anche 5 gol, è un titolare inamovibile che di fatto ha saltato solo le partite in cui era squalificato. Ci sta dunque che possa interessare alla più importante società d’Italia.
Ma attenzione al Genoa, la prima squadra di A che s’era fiondata sul ragazzo, già mesi fa. Il club rossoblù, specializzato nel far crescere giocatori da piazzare poi in grandi squadre, proverà a farselo dare in prestito dall’Inter, nel caso i nerazzurri chiudano l’affare. E in effetti una stagione a Genova per Tonoli potrebbe essere il trampolino ideale per poi prendersi l’Inter (sempre che il Genoa in questa stagione non perda la Serie A, ovviamente). Ma attenzione anche all’Atalanta che segue da tempo Tonoli e potrebbe avere i mezzi, non solo economici, per spuntarla sull’Inter, facendo al Modena e al giocatore una proposta molto interessante."
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