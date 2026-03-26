L'Inter potrebbe averci preso gusto. Dopo Massolin, dal Modena potrebbe arrivare in nerazzurro anche Daniel Tonoli, difensore classe 2002 che si è messo in evidenza nell'arco della stagione nella retroguardia migliore del torneo. Non tutti ricordano che il giocatore ha già attraversato anni fa una parentesi a Milano, in prestito dalla Virtus Ciserano Bergamo. Si tratterebbe dunque di un ritorno all'Inter per lui. Ma come stanno le cose oggi? Lo spiega TuttoSport:

"Adesso su Tonoli c’è una certa ressa, com’è logico che sia: il Modena è “soltanto” quinto in campionato ma se ha la miglior difesa della categoria, bisogna andare a cercarne il pezzo forte. Tonoli, appunto, che fra le altre cose in questo campionato ha messo a segno anche 5 gol, è un titolare inamovibile che di fatto ha saltato solo le partite in cui era squalificato. Ci sta dunque che possa interessare alla più importante società d’Italia.