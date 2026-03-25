"Kone è un giocatore che l'Inter di fatto l'aveva bloccato a 35 mln di euro, per me era una cifra elevata. Come dice Nainggolan, con cognizione di causa, Koné è un centrocampista che non ha gol e non ha assist. Fofana il Milan l'ha pagato molto meno e per me è anche più forte di Kone, Fofana fa anche assist. Kone è più strutturato ma non fa gol e assist, forse è più veloce, più elegante ma sentire parlare di 50 mln per Kone, secondo me in Francia si trova di meglio.