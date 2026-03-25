Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha parlato così di Manu Kone, obiettivo per il centrocampo dell'Inter in vista della prossima stagione:
calciomercato
Musmarra: “Diranno di no ma l’Inter aveva preso Kone a questa cifra: saltato perché…”
"Kone è un giocatore che l'Inter di fatto l'aveva bloccato a 35 mln di euro, per me era una cifra elevata. Come dice Nainggolan, con cognizione di causa, Koné è un centrocampista che non ha gol e non ha assist. Fofana il Milan l'ha pagato molto meno e per me è anche più forte di Kone, Fofana fa anche assist. Kone è più strutturato ma non fa gol e assist, forse è più veloce, più elegante ma sentire parlare di 50 mln per Kone, secondo me in Francia si trova di meglio.
Mi viene da fare il parallelo con Bastoni. Bastoni, numeri alla mano, fino all'anno scorso era uno dei migliori nel suo ruolo, quest'anno è in flessione. Ma andate a vedere le statistiche con Inzaghi. I numeri dicono che era uno dei migliori al mondo, non lo dico io. Se Koné vale 50 mln, allora Bastoni vale il triplo.
L'anno scorso l'Inter aveva preso Koné a 35 mln, poi qualcuno dirà che non è vero ma l'Inter l'aveva preso a 35. Poi la cosa è diventata di dominio pubblico, a Roma si è scatenato il tam tam e non l'hanno potuto vendere per una questione di piazza. E Kone non ha fatto una stagione da top quest'anno, è in calo rispetto all'anno scorso, già a 25-30 mln, ecco quella dovrebbe essere la valutazione, non di più"
© RIPRODUZIONE RISERVATA