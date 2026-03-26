"L'Inter non ha la necessità di fare sacrifici per poter fare mercato, se arrivassero offerte clamorose solo allora si ragionerà", dice Musmarra

Matteo Pifferi Redattore 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 17:56)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra è tornato a parlare di mercato, affrontando anche il tema Bastoni: "Durante la sosta escono voci e situazioni, il comune denominatore è che l'Inter ogni anno debba vendere sempre. Se riflettete bene, l'Inter non ha venduto i suoi migliori giocatori ogni anno, abbiamo dovuto fare cassa con Lukaku e Hakimi quando c'erano difficoltà con Suning, le cose poi sono migliorate e l'Inter non ha fatto player trading. L'Inter non ha la necessità di fare sacrifici per poter fare mercato, poi va da sé che se arrivassero offerte clamorose per qualche giocatore, allora si ragionerà"

"Bastoni? Già i soldi per Bastoni da 50 sono diventati 70, come mai? Se Thiaw è stato venduto a 40, secondo voi Bastoni, per quello che ha fatto, per la crescita che ha avuto vale solo 50 mln? Sarebbe una presa per i fondelli. Ad oggi non c'è nessuna trattativa tra Barcellona e Bastoni, che poi Bastoni stia strizzando l'occhio al Barcellona per capire sì, lo fece anche Lautaro ai tempi di Conte quando c'era ancora Messi al Barça. Chi era ad Appiano tutti i giorni mi raccontava che in quel periodo Lautaro si comportava in maniera super professionale, del tipo "giocare con Messi è il sogno di ogni argentino ma finché starò all'Inter non metterò mai i bastoni tra le ruote". Come è andata? Lautaro è ancora qui ed è capitano dell'Inter"

"Vedremo cosa dirà Bastoni, qualcosa dovrà dire anche lui. Ci sta che voglia capire di cosa si sta parlando, il Barcellona è uno dei club più importanti e più forti al mondo. Bastoni è un enorme interista, vorrebbe diventare capitano un giorno, non ha il mal di pancia e non pensa di andarsene, poi ci vogliono i soldi, l'Inter non ha necessità di vendere Bastoni, poi comporterebbe anche un cambio modulo. Ad oggi credo che i giocatori con maggiori possibilità di partire siano Thuram, Dumfries e Calhanoglu, sul resto lo scopriremo solo vivendo ma l'Inter non deve né vendere né svendere i propri giocatori, quindi calma. Il club è solido, la dirigenza è esperta e matura, non vedo perché creare tensioni dove non ci sono"