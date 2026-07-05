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Retroscena Inter: “Senza Provedel, avrebbe provato a prendere questo nome mai uscito”
La prossima settimana, in casa Inter, sarà quella dell'arrivo a Milano, dopo un lungo tira e molla con la Lazio, di Ivan Provedel. Oggi Tuttosport racconta un retroscena su un nome alternativo a quello dell'ex Spezia che sarebbe potuto arrivare in nerazzurro in caso di mancato accordo con i biancocelesti:
"La quiete prima della tempesta. Un arrivo certo e un paio di operazioni che, in un senso o nell’altro, potrebbero essere indirizzate. La prossima settimana l’Inter accoglierà Ivan Provedel".
"Il portiere, acquistato per 3 milioni dalla Lazio, firmerà un triennale da 1.5 milioni a stagione e sosterrà nei prossimi giorni le visite mediche a Milano (in Viale della Liberazione, se non fosse arrivato il friulano, avrebbero virato su Konstantinos Tzolakis dell’Olympiacos)".
(Fonte: Tuttosport)
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