La prossima settimana, in casa Inter, sarà quella dell'arrivo a Milano, dopo un lungo tira e molla con la Lazio, di Ivan Provedel

La prossima settimana, in casa Inter, sarà quella dell'arrivo a Milano, dopo un lungo tira e molla con la Lazio, di Ivan Provedel. Oggi Tuttosport racconta un retroscena su un nome alternativo a quello dell'ex Spezia che sarebbe potuto arrivare in nerazzurro in caso di mancato accordo con i biancocelesti: