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calciomercato
Uscite Inter: “Affidato mandato a Pastorello per queste due cessioni”. C’è un nome importante
Non solo gli acquisti, con i nomi più caldi di Khalaili e Chalobah in questi giorni. L'Inter dovrà inevitabilmente lavorare anche sulle cessioni.
Come riferisce Tuttosport, in questo senso ha affidato mandato a Pastorello per lavorare sulle uscite di Asllani e Pavard, un nome importante ma che non ha spazio nel progetto nerazzurro, dopo il prestito all'OM:
"Capitolo cessioni: a Federico Pastorello è stato affidato il mandato di intermediazione per trovare acquirenti, presumibilmente all’estero, per Asllani e Pavard. Cocchi resta sempre sul taccuino di Pisa, Palermo e Catanzaro, tutto fatto per De Pieri all’Ascoli (prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dell’Inter), non c’è accordo col Cagliari per la cessione di Berenbruch".
(Fonte: Tuttosport)
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