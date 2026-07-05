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Uscite Inter: “Affidato mandato a Pastorello per queste due cessioni”. C’è un nome importante

Uscite Inter: “Affidato mandato a Pastorello per queste due cessioni”. C’è un nome importante - immagine 1
Non solo gli acquisti, con i nomi più caldi di Khalaili e Chalobah in questi giorni. L'Inter dovrà inevitabilmente lavorare anche sulle cessioni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Non solo gli acquisti, con i nomi più caldi di Khalaili e Chalobah in questi giorni. L'Inter dovrà inevitabilmente lavorare anche sulle cessioni.

Uscite Inter: “Affidato mandato a Pastorello per queste due cessioni”. C’è un nome importante- immagine 2

Come riferisce Tuttosport, in questo senso ha affidato mandato a Pastorello per lavorare sulle uscite di Asllani e Pavard, un nome importante ma che non ha spazio nel progetto nerazzurro, dopo il prestito all'OM:

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"Capitolo cessioni: a Federico Pastorello è stato affidato il mandato di intermediazione per trovare acquirenti, presumibilmente all’estero, per Asllani e Pavard. Cocchi resta sempre sul taccuino di Pisa, Palermo e Catanzaro, tutto fatto per De Pieri all’Ascoli (prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dell’Inter), non c’è accordo col Cagliari per la cessione di Berenbruch".

(Fonte: Tuttosport)

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