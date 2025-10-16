Nella squadra nerazzurra ci sono quattro giocatori in scadenza che potrebbero salutare al termine della stagione

Gianni Pampinella Redattore 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 16:02)

In casa Inter si guarda già alla prossima stagione. Nella squadra nerazzurra ci sono quattro giocatori in scadenza che potrebbero salutare: Mkhitaryan, Darmian, Acerbi e de Vrij. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, tutti dovrebbero lasciare Milano per assecondare quelli che sono i diktat di Oaktree in merito ai raggiunti limiti di età e al taglio degli ingaggi. Tuttavia ci potrebbe essere una eccezione ed è quella di de Vrij. Le prestazioni dell'Olandese "legate al fatto che tutto sommato il difensore olandese potrebbe affrontare ancora un paio di stagioni ad alto livello (visti i 33 anni), lascerebbe riflettere circa un possibile ripensamento, anche se ad oggi l’orientamento sembra quello di salutare tutti i calciatori in scadenza 2026", sottolinea il portale.

"Così come Carlos Augusto, c’è anche un altro calciatore con il contratto in scadenza 2028 ma che in estate aveva ricevuto una promessa di rinnovo. Parliamo di Davide Frattesi. Quando si è convinto a restare, il club gli ha parlato di rinnovo e adeguamento come premio".

"Ma ad oggi, quello slancio della dirigenza verso il calciatore non ha ancora trovato definitiva apertura da parte di Oaktree, che invece vuole valutare bene l’effettivo e concreto contributo di Frattesi in questa rosa, prima di procedere. Anche perché nel frattempo lo stesso Chivu ha fatto qualche passo indietro circa il programma tecnico e un possibile nuovo modulo, ponendo Frattesi nella stessa condizione di un anno fa. E allora più che a un rinnovo forse si potrebbe pensare a una cessione, qualora certi mal di pancia dovessero riaffiorare".

(Calciomercato.com)