Raul Fuente: “Neymar vuole a tutti i costi il Mondiale. E si offre a club italiani già per…”

Nei giorni scorsi è uscita una voce a dir poco clamorosa: Neymar è stato offerto all'Inter prima della sessione di mercato estiva
Nei giorni scorsi è uscita da Fabrizio Romano una voce a dir poco clamorosa: Neymar è stato offerto all'Inter prima della sessione di mercato estiva.

E a confermare come il brasiliano si stia proponendo ai club italiani è Raul Fuente, giornalista di Radio Marca, che ha dichiarato: "In vista di Giappone-Brasile, ad Ancelotti è stato chiesto di Neymar, e lui ha detto che sarà lì a marzo e che avrà la possibilità di andare ai Mondiali.

In Brasile si dice che il contratto di Neymar con il Santos scada a dicembre e che si stia offrendo a diverse squadre italiane per giocare da gennaio a giugno e arrivare ai Mondiali".

