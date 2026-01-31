Sono ore caldissime per quanto riguarda il mercato dell'Inter: Denzel Dumfries , attualmente infortunato, è sul taccuino del Liverpool, che vorrebbe addirittura prenderlo subito. Ecco cosa risulta a Tuttosport.

"Il Liverpool, complice l’infortunio di Frimpong, ha sondato il terreno per capire le condizioni dell’olandese - operato a dicembre alla caviglia sinistra, dovrebbe tornare a disposizione dopo il 20 febbraio - e la richiesta dell’Inter che valuta l’esterno almeno 30 milioni (in estate invece si attiverà una clausola da 25).

Al momento i Reds non hanno approfondito ulteriormente, ma questa mossa ha portato giovedì l’Inter ad aprire un tavolo col Genoa per Norton-Cuffy, cercato anche dalla Juventus. L’inglese è visto come un “sosia” di Dumfries, dunque il suo ricambio naturale con otto anni di meno, e l'Inter sarebbe disposta a comprarlo a titolo definitivo".