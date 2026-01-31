L'intreccio è con la Premier League e riguarda Denzel Dumfries, Curtis Jones e Davide Frattesi. Ecco cosa sta succedendo

Marco Astori Redattore 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 10:01)

Il mercato dell'Inter è un vero e proprio domino in questo momento: l'intreccio è con la Premier League e riguarda Denzel Dumfries, Curtis Jones e Davide Frattesi. Ecco cosa sta succedendo secondo Fabrizio Romano: "Il Liverpool sta discutendo interamente di prendere un nuovo terzino destro, anche se non ci sono grandi opzioni sul mercato. Ha avuto una conversazione con l'Inter: ha chiesto della situazione di Dumfries, che ha una clausola valida solo in estate.

Ma i Reds hanno chiesto del giocatore e del suo infortunio: dovrebbe tornare tra 15-20 giorni. Ma il Liverpool non ha inviato nessun'offerta al momento: considererebbe quest'operazione solo in prestito, ma l'Inter non concederà questa formula. Al momento sono solo conversazioni. Parallelamente, l'Inter ha chiesto di Curtis Jones: proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto a 40 milioni e ingaggio pagato.

Al momento non c'è ancora una risposta e il via libera del Liverpool: la situazione col giocatore è in emergenza, deciderà il club. Ma l'Inter va su Jones solo in caso di addio di Frattesi: deve decidere lui se andare o meno al Nottingham, non ha ancora risposto. E' un gioco ad incastri: il Liverpool non sta trattando per Dumfries, è stato approcciato dall'Inter che ha chiesto Jones e a quel punto i dialoghi hanno coinvolto anche l'olandese".