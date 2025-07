A confermarlo è La Gazzetta dello Sport che, oltre alla questione Asllani, apre ad un addio a sorpresa: "Punto di partenza, logico sottolinearlo: oggi nel centrocampo dell’Inter c’è il sold out, tutto esaurito. La cessione di Asllani , per la quale si battaglia con il giocatore e con i suoi agenti per convincerlo ad accettare destinazioni estere, non basta a liberare spazio. Ma l’ultimo mese di trattative può aprire scenari nuovi. Detto che i meccanismi del mercato non si possono sempre tutti prevedere - e quindi sono le offerte a dettare anche le uscite -, c’è un giocatore che va considerato più in bilico degli altri ed è Piotr Zielinski, che anche per colpa degli infortuni non ha certo brillato lungo la sua prima stagione"

"L’Inter lo aveva inserito in organico sperando in un salto di qualità a centrocampo dietro l’intoccabile Mkhitaryan, ma così di fatto non è quasi mai stato. Zielinski è oggi un calciatore a cui i nerazzurri possono rinunciare. Non ha un mercato facile: ha 31 anni e un ingaggio da 4,5 milioni. Non sono tante le destinazioni possibili, ma va ricordato che due anni fa il polacco fu vicinissimo ad accettare l’Arabia Saudita, nello specifico l’Al Ahli. Non si può dunque escludere quel mercato, almeno in linea teorica. Al momento siamo fermi ai progetti, alle idee: non ci sono offerte. Se decollassero, l’Inter non si farebbe trovare impreparata", spiega La Gazzetta che infatti sottolinea come il preferito dell'Inter sia Frendrup, sul taccuino di Ausilio da più di un anno. Il Genoa non vorrebbe cederlo ma per 20 mln l'operazione si potrebbe anche chiudere.