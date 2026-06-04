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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Florentino Perez presto svelerà il nuovo acquisto Dumfries. Tutto definito”

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Romano: “Florentino Perez presto svelerà il nuovo acquisto Dumfries. Tutto definito”

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L'esperto di mercato ha confermato l'operazione ormai in dirittura d'arrivo che porterà l'esterno olandese dall'Inter al Real Madrid
Andrea Della Sala Redattore 

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha confermato l'operazione ormai in dirittura d'arrivo che porterà l'esterno olandese dall'Inter al Real Madrid:

Romano: “Florentino Perez presto svelerà il nuovo acquisto Dumfries. Tutto definito”- immagine 2

"Florentino Perez presto svelerà il nuovo acquisto Denzel Dumfries. Contratto firmato, visite mediche sostenute e Inter informata del pagamento della clausola rescissoria". 

 

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