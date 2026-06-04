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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Florentino Perez presto svelerà il nuovo acquisto Dumfries. Tutto definito”
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Romano: “Florentino Perez presto svelerà il nuovo acquisto Dumfries. Tutto definito”
L'esperto di mercato ha confermato l'operazione ormai in dirittura d'arrivo che porterà l'esterno olandese dall'Inter al Real Madrid
L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha confermato l'operazione ormai in dirittura d'arrivo che porterà l'esterno olandese dall'Inter al Real Madrid:
"Florentino Perez presto svelerà il nuovo acquisto Denzel Dumfries. Contratto firmato, visite mediche sostenute e Inter informata del pagamento della clausola rescissoria".
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