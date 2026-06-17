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Inter, l’agente di Chivu è in sede per il rinnovo: ultimi dettagli prima della firma

Inter, l’agente di Chivu è in sede per il rinnovo: ultimi dettagli prima della firma - immagine 1
L'agente dell'allenatore nerazzurro, Pietro Chiodi, è nella sede di viale della Liberazione: ultimi dettagli prima della firma del rinnovo
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Giornata calda in casa Inter con diversi movimenti nella sede di viale della Liberazione, quartier generale del club nerazzurro.

Oltre all'agente di Ivan Provedel, Gianna Rava, anche Pietro Chiodi, procuratore di Cristian Chivu, ha incontrato in questo ore la dirigenza della società meneghina.

Inter Chivu
Getty Images

Sul tavolo gli ultimi dettagli burocratici del rinnovo del contratto del tecnico nerazzurro, pronto a prolungare l'accordo con i nerazzurri con adeguamento dell'ingaggio.

Chivu, che alla sua prima stagione sulla panchina dell'Inter ha conquistato il Double con la vittoria di Scudetto e Coppa Italia, si appresta a firmare un accordo fino al 30 giugno 2028 con opzione per un'altra stagione a 4 milioni di euro all'anno.

Cristian Chivu
Getty Images

Nei prossimi giorni le parti metteranno tutto nero su bianco, prima dell'annuncio ufficiale.

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