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calciomercato
Inter, valutazione Frattesi non casuale: il giocatore ha una preferenza chiara
L'incastro che ha in mente l'Inter è ormai chiaro. A centrocampo dovrà essere Davide Frattesi a fare spazio a Curtis Jones, centrocampista individuato dai nerazzurri per rinforzare il reparto. Ma qual è l'ultimo aggiornamento sul fronte che riguarda l'inglese? Si legge su TuttoSport di oggi: "La prima proposta nerazzurra si è fermata intorno ai 20 milioni di euro, mentre il Liverpool punta a incassarne circa 30 e vorrebbe conservare una percentuale sulla futura rivendita. Una forbice da limare, anche grazie ai denari in arrivo dalla cessione di Frattesi. Il Nottingham Forest, che già l’aveva cercato durante il mercato invernale e non è l’unico club inglese interessato (ma il più concreto), è tornato alla carica ed è pronto a mettere sul tavolo 25 milioni di euro più bonus".
Tocca quindi capire dove e come piazzare Frattesi. "L’Inter valuta l’ex Sassuolo – a bilancio per poco più di 12, e quindi plusvalenza garantita – sui 30 milioni di euro, guarda caso la cifra necessaria per arrivare a Jones", si legge sul quotidiano. Anche da questo punto di vista sarebbe un incastro favorevole: "L’uno pagherebbe l’altro. Con il ricavato della partenza del centrocampista azzurro, il club di viale della Liberazione avrebbe le risorse necessarie per alzare l’offerta agli inglesi. Un incastro anche tecnico, perché Jones potrebbe ricoprire un ruolo più funzionale al centrocampo di Chivu, dove le capacità di incursore di Frattesi non trovano spazio.
Pur restando particolarmente apprezzate anche sul mercato italiano, quello dal quale l’ex Roma preferirebbe vedersi arrivare un’offerta: dai giallorossi, dove tornerebbe di corsa, ovviamente. Ma anche la Juventus di Luciano Spalletti o il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri. Tutti progetti tecnici in cui Frattesi potrebbe risultare più incisivo, tutte società che oggi con l’Inter parlano eccome".
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