L'incastro che ha in mente l'Inter è ormai chiaro. A centrocampo dovrà essere Davide Frattesi a fare spazio a Curtis Jones, centrocampista individuato dai nerazzurri per rinforzare il reparto. Ma qual è l'ultimo aggiornamento sul fronte che riguarda l'inglese? Si legge su TuttoSport di oggi: "La prima proposta nerazzurra si è fermata intorno ai 20 milioni di euro, mentre il Liverpool punta a incassarne circa 30 e vorrebbe conservare una percentuale sulla futura rivendita. Una forbice da limare, anche grazie ai denari in arrivo dalla cessione di Frattesi. Il Nottingham Forest, che già l’aveva cercato durante il mercato invernale e non è l’unico club inglese interessato (ma il più concreto), è tornato alla carica ed è pronto a mettere sul tavolo 25 milioni di euro più bonus".