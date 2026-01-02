FC Inter 1908
Inter-Al Hilal, non solo Cancelo: “I sauditi vorrebbero riempire di milioni…”

Inter-Al Hilal, non solo Cancelo: “I sauditi vorrebbero riempire di milioni…” - immagine 1
Il club saudita ci riprova per il difensore 37enne, fedelissimo di Inzaghi: Acerbi vorrebbe lasciare l'Inter solo a fine stagione
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Non solo Joao Cancelo. I rapporti tra l’Inter e l’Al-Hilal potrebbero spingere nella direzione opposta a quella del portoghese Francesco Acerbi.

Come rivela La Gazzetta dello Sport, il club saudita vorrebbe riempire di milioni il difensore 37enne, appena rientrato dall’infortunio.

Acerbi, però, si vedrebbe bene in Medio Oriente più al termine della stagione che adesso.

Una situazione da monitorare con attenzione, con i rapporti tra i due club che continuano ad essere ottimi dopo il via libera per Inzaghi da parte dell’Inter sei mesi fa e la trattativa in corso per il ritorno in nerazzurro di Joao Cancelo, sempre più vicino alla seconda avventura con la Beneamata.

