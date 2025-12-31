FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, che estate: “Tanti in bilico. Su un nome c’è l’Al Hilal di Inzaghi. E lui è tentato”

calciomercato

Inter, che estate: “Tanti in bilico. Su un nome c’è l’Al Hilal di Inzaghi. E lui è tentato”

Inter, che estate: “Tanti in bilico. Su un nome c’è l’Al Hilal di Inzaghi. E lui è tentato” - immagine 1
La prossima potrebbe essere un'estate caldissima di mercato per l'Inter, che si appresta ad affrontare tante situazioni in bilico per il 2026-27
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

La prossima potrebbe essere un'estate caldissima di mercato per l'Inter, che si appresta ad affrontare tante situazioni in bilico per il 2026-27. Scrive a tal proposito il Corriere della Sera:

Inter, che estate: “Tanti in bilico. Su un nome c’è l’Al Hilal di Inzaghi. E lui è tentato”- immagine 2
Getty Images

"L’Inter in primavera dovrà decidere quale livello di rivoluzione dell’organico vorrà affrontare. Nessuno in viale della Liberazione intende ora, con la squadra in piena corsa per lo scudetto e la Champions, pensare al nuovo ciclo da impostare. Sono in scadenza Sommer (che quasi sicuramente saluterà), Acerbi (lusingato dalla proposta dell’Al Hilal), Darmian, De Vrij e Mkhitaryan".

Inter, che estate: “Tanti in bilico. Su un nome c’è l’Al Hilal di Inzaghi. E lui è tentato”- immagine 3
Getty Images

"Va da sé che, parlando di calciatori ultratrentenni, non tutti potranno restare. Se ne riparlerà nei prossimi mesi quando la società avrà fatto un bilancio sugli obiettivi della stagione centrati e al contempo anche gli stessi calciatori (specie Mkhitaryan e De Vrij) decideranno come concludere la carriera".

(Fonte: Il Corriere della Sera)

Leggi anche
Fascia, colpo a sorpresa? C’è il nome suggestivo: “L’Inter può convincerlo a...
Napoli-Inter, stessi obiettivi. Manna: “Esposito destinato a grandi cose. Palestra...

© RIPRODUZIONE RISERVATA