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Inter, Alexiou all’AEK grazie all’Under 23 di Vecchi: diverse richieste per altri 4

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Il difensore si trasferisce in Grecia: richieste per diversi giocatori cresciuti nell'ultima stagione nell'Under 23 nerazzurra
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

I primi frutti dell’Under 23. La cessione di Christos Alexiou all’Aek Atene rappresenta il primo colpo in uscita dell’Inter grazie alla sua formazione B, come sottolineato da Tuttosport.

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Il difensore greco, pilastro dell’U21 della sua nazionale, ha già fatto le visite mediche e si trasferisce in prestito con diritto di riscatto per 3 milioni e controriscatto per l’Inter.

Inter, Alexiou all’AEK grazie all’Under 23 di Vecchi: diverse richieste per altri 4- immagine 2
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Se l’Aek, club di vertice in Grecia, ha puntato su Alexiou è proprio grazie al percorso di crescita fatto agli ordini di Stefano Vecchi in Lega Pro, dove ha sommato 32 presenze, 31 delle quali da titolare” sottolinea il quotidiano.

Alexiou non è l’unico nome in uscita: per Cocchi, Topalovic, Berenbruch e Kamate l’Inter ha diverse richieste.

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