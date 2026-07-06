Il primo obiettivo è il sostituto di Dumfries che è Khalaili. Ci sono delle intromissioni, come sempre. Napoli uscito di scena, dal Belgio parlano di una intromissione del Como che sta facendo un mercato da grande. Bisogna capire e lo capiremo in questi giorni, quanto sia blindato l'accordo tra l'Inter e il giocatore. A rilanci l'Inter non è molto propensa a partecipare, lo abbiamo visto su tutti con Palestra. Non ha senso ogni giorno mettere già queste facce tristi, io continuo a considerare l'inter la squadra da battere e ritengo che, anche alle condizioni dell'Inter, i 5 nuovi acquisti arriveranno. Aspettando Provedel, Khalaili, Chalobah... Sembra che siamo in ritardo su tutti, siamo all'inizio di luglio. Credo che quando l'Inter si radunerà, lunedì prossimo qualche faccia nuova ci sarà. Capisco che i tifosi vorrebbero l'individuazione del giocatore, l'offerta senza intromissioni ma non è il modus operandi dell'Inter. Io avevo consigliato Gila all'Inter, poi arriva il Milan e offre 5 mln al giocatore, un ingaggio così per un giocatore in scadenza mi sembra francamente esagerata. 80 per Gonzalo Ramos, il Milan ha un credito da riconquistare verso i tifosi. Arriveranno i giocattoli giusti e quando arriveranno li esamineremo