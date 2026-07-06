Nato a Casale sul Sile, in provincia di Treviso, De Pieri è reduce dall’esperienza maturata nella scorsa stagione in Serie B con le maglie di Juve Stabia e Bari. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili della Liventina Opitergina e del Casale, è poi approdato all’Inter, club col quale ha completato il proprio percorso di formazione, distinguendosi prima con l’Under 17 e, successivamente, con la formazione Primavera. Nella s.s. 2024/25 ha conquistato il titolo di Campione d’Italia Primavera, venendo inserito, inoltre, nella Top 11 del campionato. Nel suo percorso figurano anche le convocazioni e le presenze con tutte le Nazionali giovanili azzurre, dall’Under 15 fino all’Under 20.