Manca ancora l'ufficialità, ma di fatto Christos Alexiou può già considerarsi un nuovo giocatore dell'AEK Atene. Il difensore greco classe 2005 ha sostenuto e superato le visite mediche con il club giallonero e, in attesa di ratificare la chiusura della trattativa, è già partito con la squadra ellenico per il ritiro estivo che si svolgerà in Olanda.