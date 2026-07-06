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Inter, Alexiou è già in ritiro con l’AEK Atene: affare fatto, manca solo l’ufficialità
Il difensore greco classe 2005 lascia i nerazzurri in prestito con diritto di riscatto e controriscatto: visite mediche superate
Manca ancora l'ufficialità, ma di fatto Christos Alexiou può già considerarsi un nuovo giocatore dell'AEK Atene. Il difensore greco classe 2005 ha sostenuto e superato le visite mediche con il club giallonero e, in attesa di ratificare la chiusura della trattativa, è già partito con la squadra ellenico per il ritiro estivo che si svolgerà in Olanda.
Il giocatore, ex capitano dell'Inter Primavera, lascia i nerazzurri in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dopo una stagione da protagonista in Serie C con l'U23 interista.
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