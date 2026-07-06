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fcinter1908 calciomercato mercato inter Soldi? Non solo: ecco la vera ragione per cui l’Inter ha detto no a Stones a zero
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Soldi? Non solo: ecco la vera ragione per cui l’Inter ha detto no a Stones a zero
Negli ultimi giorni ai dirigenti è stato proposto John Stones, il cui contratto col Manchester City è scaduto lo scorso 30 giugno
Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, lo ha annunciato nelle scorse settimane: l'Inter acquisterà due difensori centrali. E se il primo obiettivo in questo momento è Trevoh Chalobah, negli ultimi giorni ai dirigenti è stato proposto John Stones, il cui contratto col Manchester City è scaduto lo scorso 30 giugno.
Secondo Tuttosport, "in casa Inter non hanno dato seguito, poco convinti dagli infortuni e dall’ingaggio dell’inglese. Il primo obiettivo è un suo connazionale, quel Trevoh Chalobah che all’Inter - soprattutto al ds Ausilio - piace da tempo, e che vede i campioni d’Italia impegnati in un testa a testa con il Como".
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