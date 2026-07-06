Negli ultimi giorni ai dirigenti è stato proposto John Stones, il cui contratto col Manchester City è scaduto lo scorso 30 giugno

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, lo ha annunciato nelle scorse settimane: l'Inter acquisterà due difensori centrali. E se il primo obiettivo in questo momento è Trevoh Chalobah, negli ultimi giorni ai dirigenti è stato proposto John Stones, il cui contratto col Manchester City è scaduto lo scorso 30 giugno.