Chalobah è in cima alla lista della difesa, ma non è il solo nome. Vista la concorrenza forte del Como, infatti, l'Inter lavora anche su altri profili

Chalobah è in cima alla lista della difesa, ma non è il solo nome. Vista la concorrenza forte del Como, infatti, l'Inter lavora anche su altri profili. Uno di questi, ormai da settimane, è Evan N'Dicka della Roma, come scrive la Gazzetta dello Sport:

"L’Inter insomma continua a guardare con grande interesse verso Londra ma Chalobah (per il quale tuttavia non ha alcuna intenzione di partecipare ad eventuali aste al rialzo) non è l’unico obiettivo per la difesa".

"Il club sta lavorando anche ad altre piste, profili simili all’inglese e a Evan Ndicka della Roma per il quale aveva effettuato un sondaggio. La priorità comunque resta l’esterno destro. La trattativa per Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise è partita (dopo l’accordo col giocatore per un quinquennale) e sui 20-25 milioni si può chiudere".