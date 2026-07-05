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Inter, non solo Chalobah. Ecco la grossa alternativa in difesa: “Fatto un sondaggio per…”

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Chalobah è in cima alla lista della difesa, ma non è il solo nome. Vista la concorrenza forte del Como, infatti, l'Inter lavora anche su altri profili
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Chalobah è in cima alla lista della difesa, ma non è il solo nome. Vista la concorrenza forte del Como, infatti, l'Inter lavora anche su altri profili. Uno di questi, ormai da settimane, è Evan N'Dicka della Roma, come scrive la Gazzetta dello Sport:

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"L’Inter insomma continua a guardare con grande interesse verso Londra ma Chalobah (per il quale tuttavia non ha alcuna intenzione di partecipare ad eventuali aste al rialzo) non è l’unico obiettivo per la difesa".

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"Il club sta lavorando anche ad altre piste, profili simili all’inglese e a Evan Ndicka della Roma per il quale aveva effettuato un sondaggio. La priorità comunque resta l’esterno destro. La trattativa per Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise è partita (dopo l’accordo col giocatore per un quinquennale) e sui 20-25 milioni si può chiudere".

(Fonte: Gazzetta dello Sport)

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