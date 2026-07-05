Il flirt tra l'Inter e Trevoh Chalobah va avanti ormai da anni. Rispetto al passato, però, anche il giocatore ha fatto sapere che gradirebbe un'esperienza all'estero e in Serie A

Marco Macca Redattore 5 luglio 2026 (modifica il 5 luglio 2026 | 09:32)

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Il flirt tra l'Inter e Trevoh Chalobah va avanti ormai da anni. Rispetto al passato, però, anche il giocatore ha fatto sapere che gradirebbe un'esperienza all'estero e in Serie A. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"La priorità dell’Inter Che Chalobah piaccia al club nerazzurro comunque non è un mistero, anzi. Il flirt si riaccende ogni estate da qualche anno e stavolta qualcosa può cambiare, vuoi per le necessità in difesa dell’Inter, vuoi perché al giocatore non dispiacerebbe provare un’esperienza altrove visto che, a parte una stagione al Lorient, non è mai uscito dall’Inghilterra".

"Anche ora non mancano corteggiatrici interne (Bournemouth, Fulham e Crystal Palace, ma nessuna sarà in Champions...) però, come detto, all’inglese la Serie A non dispiacerebbe".

(Fonte: Gazzetta dello Sport)