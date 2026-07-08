Su Trevoh Chalobah l'Inter non ha particolare fretta. I nerazzurri si muovono in maniera prudente, ma soprattutto hanno fatto già sapere che non parteciperanno ad aste. Il Corriere dello Sport di questa mattina entra nel merito della questione. si legge infatti:

"Chiuderla a stretto giro non porterebbe particolari vantaggi, anche perché la concorrenza del Como, che aveva presentato due offerte nel giro di pochi giorni, sembra aver perso vigore nell’ultimo periodo. I lariani avrebbero spostato il focus su altri profili. I 30 milioni messi sul piatto da Ludi tra base fissa e bonus, però, rappresentano la soglia sotto la quale non avrebbe senso inoltrare alcuna offerta.

Il Chelsea ha già chiarito che ne chiede almeno 35 di milioni. Da qui partono le riflessioni di Piero Ausilio, che si muove con prudenza, calcolando i rischi di un eventuale affondo e la fattibilità di alcune alternative magari disposte a volare ad Appiano Gentile già nel giro di pochi giorni.

Il direttore sportivo nerazzurro farà il possibile per garantire a Chivu un difensore entro l’inizio del ritiro, considerando le caselle lasciate vuote dagli addii di Acerbi e De Vrij e dall’esperienza al mondiale di Akanji, ma ancora più importante sarà regalare al tecnico un rinforzo all’altezza. Per cui non è escluso che alla fine il rinforzo sia proprio Chalobah, ora impegnato nel Mondiale negli Stati Uniti. L’Inter potrebbe anche decidere di attendere la fine dell’avventura dell’Inghilterra per presentarsi poi con un’offerta a Londra per mettere le mani sul cartellino del giocatore.