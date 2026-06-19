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Non solo Palestra, l’idea dell’Inter sul mercato: “Pronti altri 3 colpi, già in ritiro con Chivu”
L'Inter vuole chiudere il mercato il prima possibile per regalare la rosa al completo a Chivu già nei primi giorni di ritiro e sta lavorando in quest'ottica per chiude le trattativa già imbastite nelle scorse settimane.
Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Un “instant team” per modellare come si deve il futuro fin da subito. È questo il disegno che l’Inter si è imposta sul mercato, per regalare a Cristian Chivu almeno un poker di facce nuove già a partire dal ritiro estivo in programma in Germania dal 16 al 25 luglio a Donaueschingen. E allora il nome di Palestra non è l’unico su cui la dirigenza nerazzurra sta lavorando e intende chiudere in tempi brevi, perché i fari restano accesi e ben puntati pure su diverse altre zone di campo. Se l’investimento sull’esterno di proprietà dell’Atalanta andrà a sistemare la fascia destra, altri reparti andranno restaurati e l’exit poll societario conferma che i candidati più accreditati siano Provedel, Solet e Jones. Ognuno vive una situazione di mercato diversa, ma tutti – insieme a Palestra – potrebbero trovarsi in Germania vestiti di nerazzurro".
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