Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Un “instant team” per modellare come si deve il futuro fin da subito. È questo il disegno che l’Inter si è imposta sul mercato, per regalare a Cristian Chivu almeno un poker di facce nuove già a partire dal ritiro estivo in programma in Germania dal 16 al 25 luglio a Donaueschingen. E allora il nome di Palestra non è l’unico su cui la dirigenza nerazzurra sta lavorando e intende chiudere in tempi brevi, perché i fari restano accesi e ben puntati pure su diverse altre zone di campo. Se l’investimento sull’esterno di proprietà dell’Atalanta andrà a sistemare la fascia destra, altri reparti andranno restaurati e l’exit poll societario conferma che i candidati più accreditati siano Provedel, Solet e Jones. Ognuno vive una situazione di mercato diversa, ma tutti – insieme a Palestra – potrebbero trovarsi in Germania vestiti di nerazzurro".