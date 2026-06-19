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fcinter1908 calciomercato mercato inter Non solo Palestra, l’idea dell’Inter sul mercato: “Pronti altri 3 colpi, già in ritiro con Chivu”

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Non solo Palestra, l’idea dell’Inter sul mercato: “Pronti altri 3 colpi, già in ritiro con Chivu”

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L'Inter vuole chiudere il mercato il prima possibile per regalare la rosa al completo a Chivu già nei primi giorni di ritiro
Andrea Della Sala Redattore 

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L'Inter vuole chiudere il mercato il prima possibile per regalare la rosa al completo a Chivu già nei primi giorni di ritiro e sta lavorando in quest'ottica per chiude le trattativa già imbastite nelle scorse settimane.

Non solo Palestra, l’idea dell’Inter sul mercato: “Pronti altri 3 colpi, già in ritiro con Chivu”- immagine 2
Getty Images

Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Un “instant team” per modellare come si deve il futuro fin da subito. È questo il disegno che l’Inter si è imposta sul mercato, per regalare a Cristian Chivu almeno un poker di facce nuove già a partire dal ritiro estivo in programma in Germania dal 16 al 25 luglio a Donaueschingen. E allora il nome di Palestra non è l’unico su cui la dirigenza nerazzurra sta lavorando e intende chiudere in tempi brevi, perché i fari restano accesi e ben puntati pure su diverse altre zone di campo. Se l’investimento sull’esterno di proprietà dell’Atalanta andrà a sistemare la fascia destra, altri reparti andranno restaurati e l’exit poll societario conferma che i candidati più accreditati siano Provedel, Solet e Jones. Ognuno vive una situazione di mercato diversa, ma tutti – insieme a Palestra – potrebbero trovarsi in Germania vestiti di nerazzurro".

 

 

 

 

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