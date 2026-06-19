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Inter, Chivu nel vivo di ogni dinamica di mercato: “Due ore in sede, l’argomento caldo è stato…”
Ieri è stata una giornata importante in casa Inter. Oltre all'incontro con l'Atalanta per Palestra, c'è stata l'ufficialità del rinnovo di Chivu fino al 2028. Il passaggio in sede per la firma è stata anche l'occasione per parlare di altri argomenti.
"Nel fine settimana l’allenatore tornerà di nuovo a godersi qualche giorno di vacanza ma, come ha fatto finora, resterà costantemente in contatto con i suoi dirigenti e i suoi calciatori. È nel vivo di ogni dinamica di mercato, in linea con la società e con la voglia di ritrovarsi a Milano il mese prossimo per il raduno che anticiperà di ventiquattr’ore la partenza per il ritiro in Germania. E tra le montagne del Baden-Wurttemberg vorrà avere una squadra che possa essere la più completa possibile, al netto delle inevitabili assenze dei nazionali impegnati al Mondiale. Questo è stato uno degli argomenti di mercato e di organizzazione estiva affrontati nelle circa due ore trascorse in sede. Chi come lui viene da una preparazione in parte “mangiata” da una competizione usurante come è stato il Mondiale per Club dello scorso anno, conosce bene l’importanza di avere un gruppo riposato e non spremuto - almeno in gran parte - e un piano di lavoro strutturato per edificare la nuova stagione su basi ancora più solide", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"In questo contesto l’arrivo dei rinforzi, prima della partenza per Donaueschingen, diventa un fattore chiave per la gestione del gruppo e l’ambientamento dei nuovi. A livello tecnico ma anche sul piano umano. Alla base del Chivu-pensiero c’è sempre il “noi”. Sul tavolo c’è praticamente un nome per reparto fatta eccezione per l’attacco che è l’unico settore in cui l’Inter non toccherà nulla. Da Provedel che è in dirittura d’arrivo a Solet per il quale si tornerà a dialogare con l’Udinese, fino al colpo Palestra e al rinforzo giusto per il centrocampo che porta al nome di Jones. Tutti profili avallati o chiesti dall’allenatore, col quale la società condivide visione e intenti. Chivu nei prossimi giorni e settimane continuerà a dialogare con chi sta costruendo l’Inter del futuro, perché questa creatura ormai gli appartiene in modo totale. E lui vuole essere in prima linea non solo quando si gioca, ma anche nel momento in cui si lavora per migliorarla", scrive Gazzetta.
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