"Nel fine settimana l’allenatore tornerà di nuovo a godersi qualche giorno di vacanza ma, come ha fatto finora, resterà costantemente in contatto con i suoi dirigenti e i suoi calciatori. È nel vivo di ogni dinamica di mercato, in linea con la società e con la voglia di ritrovarsi a Milano il mese prossimo per il raduno che anticiperà di ventiquattr’ore la partenza per il ritiro in Germania. E tra le montagne del Baden-Wurttemberg vorrà avere una squadra che possa essere la più completa possibile, al netto delle inevitabili assenze dei nazionali impegnati al Mondiale. Questo è stato uno degli argomenti di mercato e di organizzazione estiva affrontati nelle circa due ore trascorse in sede. Chi come lui viene da una preparazione in parte “mangiata” da una competizione usurante come è stato il Mondiale per Club dello scorso anno, conosce bene l’importanza di avere un gruppo riposato e non spremuto - almeno in gran parte - e un piano di lavoro strutturato per edificare la nuova stagione su basi ancora più solide", sottolinea La Gazzetta dello Sport.