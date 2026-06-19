Del resto, il rilancio di viale Liberazione era atteso già da alcuni giorni. Una volta ottenuto il via libera di Oaktree, dunque, ecco che è stato organizzato un nuovo incontro con il club bergamasco. È andato in scena ieri mattina, non nella sede interista, ma negli uffici milanesi della famiglia Percassi: presenti, da una parte, Luca e Giuntoli, e dall’altra Marotta ed Ausilio che hanno fatto la loro mossa".