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calciomercato
CdS – Inter, per Chivu regalo più desiderato nel giorno del suo rinnovo di contratto
Giornata frizzante quella di ieri in casa Inter. I nerazzurri si sono mossi su più fronti, come sottolinea anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Si legge infatti sul quotidiano:
"Nel giorno del rinnovo del suo contratto, Chivu incassa pure un (quasi) regalo. Il più desiderato, peraltro, visto che ieri l’Inter è tornata alla carica per Palestra, avvicinandosi sensibilmente alle richieste dell’Atalanta, tanto che la prossima settimana dovrebbe essere quella giusta per chiudere l’affare.
Del resto, il rilancio di viale Liberazione era atteso già da alcuni giorni. Una volta ottenuto il via libera di Oaktree, dunque, ecco che è stato organizzato un nuovo incontro con il club bergamasco. È andato in scena ieri mattina, non nella sede interista, ma negli uffici milanesi della famiglia Percassi: presenti, da una parte, Luca e Giuntoli, e dall’altra Marotta ed Ausilio che hanno fatto la loro mossa".
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