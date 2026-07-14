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fcinter1908 calciomercato mercato inter In UK – L’Inter alza le cifre, ecco la nuova offerta per Jones! Già arrivata risposta Liverpool

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In UK – L’Inter alza le cifre, ecco la nuova offerta per Jones! Già arrivata risposta Liverpool

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L'Inter torna alla carica per Curtis Jones, che resta un obiettivo primario per il centrocampo nerazzurro. A confermarlo è Ben Jacobs
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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L'Inter torna alla carica per Curtis Jones, che resta un obiettivo primario per il centrocampo nerazzurro. A confermarlo è Ben Jacobs, giornalista inglese, secondo cui da Milano, tramite intermediari, avrebbero inviato al Liverpool una nuova offerta da 32 milioni di euro, subito però rispedita al mittente dai Reds, che valutano il centrocampista più di 40 milioni di euro, nonostante sia in scadenza di contratto nel 2027.

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Scrive Jacobs:

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"L’Inter ha fatto una nuova offerta per Curtis Jones tramite intermediari. Sono stati proposti 32 milioni di euro e rifiutati senza mezzi termini. Jones rimarrà a meno che la valutazione del Liverpool di oltre 40 milioni di euro non venga soddisfatta. Il Liverpool ha considerato la prima offerta da 25 milioni di euro come derisoria e la seconda offerta è stata anch’essa respinta".

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