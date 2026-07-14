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Solet, il Leeds fa sul serio e vuole chiudere: “Dall’Udinese stessa richiesta fatta all’Inter”
Dopo essere stato vicino all'Inter, Oumar Solet sembra ora poter volare verso la Premier League. Il club nerazzurro ha mollato la presa e ora il difensore francese potrebbe trasferirsi in Inghilterra, destinazione Leeds.
"Il patron del Leeds dovrebbe sborsare 21,3 milioni di sterline, ovvero 25 milioni di euro che poi sono i soldi che l'Udinese ha chiesto prima all'Inter, quando i nerazzurri sembravano molto interessati al francese, e poi alla Juventus con cui c'è stato un vertice di mercato la scorsa settimana a Milano tra l'ad Giovanni Carnevali e Gino Pozzo", scrive il Messaggero Veneto.
"Il Leeds, fanno sapere dall'Inghilterra, ha già contattato la Cabinet Solet, l'agenzia di famiglia che cura gli interessi del difensore francese, in modo da trovare in breve tempo l'accordo sull'ingaggio per un difensore che per il Leeds adesso è davvero una priorità dopo aver ceduto al Brighton l'olandese Pascal Struijk per una ventina di milioni".
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