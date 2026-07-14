Dopo essere stato vicino all'Inter, Oumar Solet sembra ora poter volare verso la Premier League. Il club nerazzurro ha mollato la presa e ora il difensore francese potrebbe trasferirsi in Inghilterra, destinazione Leeds.

"Il patron del Leeds dovrebbe sborsare 21,3 milioni di sterline, ovvero 25 milioni di euro che poi sono i soldi che l'Udinese ha chiesto prima all'Inter, quando i nerazzurri sembravano molto interessati al francese, e poi alla Juventus con cui c'è stato un vertice di mercato la scorsa settimana a Milano tra l'ad Giovanni Carnevali e Gino Pozzo", scrive il Messaggero Veneto.