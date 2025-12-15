FC Inter 1908
L'Inter sta seriamente pensando di intervenire sul mercato di gennaio per prendere un giocatore per la fascia destra
Matteo Pifferi Redattore 

L'Inter sta seriamente pensando di intervenire sul mercato di gennaio. La situazione legata a Denzel Dumfries, infatti, non lascia così tranquilla la dirigenza nerazzurra che sta facendo delle considerazioni in ottica mercato.

Come appurato da Fcinter1908.it, è difficile che l'Inter possa affondare il colpo per Palestra, uno dei nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra ma attualmente in prestito al Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta.

Tra i calciatori che hanno ben impressionato c’è Rafik Belghali del Verona che si sta mettendo in mostra in questa stagione. Ma Belghali non è l'unico nome, ci sono diverse ipotesi aperte e profili da considerare. L'idea è quella di fare un'operazione in prestito ma sarà tutto legato alle condizioni di Dumfries.

