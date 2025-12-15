L'Inter sta seriamente pensando di intervenire sul mercato di gennaio. La situazione legata a Denzel Dumfries , infatti, non lascia così tranquilla la dirigenza nerazzurra che sta facendo delle considerazioni in ottica mercato.

Tra i calciatori che hanno ben impressionato c’è Rafik Belghali del Verona che si sta mettendo in mostra in questa stagione. Ma Belghali non è l'unico nome, ci sono diverse ipotesi aperte e profili da considerare. L'idea è quella di fare un'operazione in prestito ma sarà tutto legato alle condizioni di Dumfries.