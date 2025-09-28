FC Inter 1908
Resta ancora da decifrare il futuro di Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Juventus nel 2026 e accostato anche all'Inter
Resta ancora da decifrare il futuro di Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Juventus nel 2026 e accostato anche all'Inter nelle scorse settimane.

Fabrizio Romano ha fatto su YouTube il punto della situazione:

"Discorso Vlahovic: l'intenzione della Juventus è tenerlo anche a gennaio. Ma diverse squadre stanno cercando di capire i costi dell'operazione a parametro zero nel 2026, tra commissioni e ingaggio. Ce ne sono tante, in Italia e all'estero, ma ci sono già state delle chiamate del Bayern per prendere informazioni. A oggi non c'è di più, solo chiamate informative".

