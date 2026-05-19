Le richieste del club nerazzurro hanno ultimamente raffreddato questo affare, ma nei blaugrana c'è un giocatore che interessa all'Inter

Andrea Della Sala Redattore 19 maggio 2026 (modifica il 19 maggio 2026 | 16:46)

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Il Barcellona ha messo da tempo nel mirino il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni. Le richieste del club nerazzurro hanno ultimamente raffreddato questo affare, ma nei blaugrana c'è un giocatore che interessa all'Inter.

Come spiega Sport, "L’interesse dell’Inter per Araújo è concreto e l’operazione è in fase di valutazione. L’agente dell’uruguaiano ha ottimi rapporti con l’Inter, dove ha concluso alcune operazioni importanti negli ultimi anni. La grande domanda è se il giocatore possa rientrare nell’operazione per l’acquisto di Alessandro Bastoni, ipotesi che però si sarebbe raffreddata nelle ultime settimane a causa delle elevate richieste economiche dell’Inter.

La realtà è che il Barça cerca un difensore centrale mancino, dato che ha un eccesso di centrali destri, e Bastoni continua a piacere molto alla dirigenza blaugrana. Il principale ostacolo è la valutazione fatta dal club italiano per il difensore, il cui costo supererebbe i 60 milioni di euro. Il Barça ha sempre cercato uno scenario che includesse qualche giocatore per abbassare il prezzo finale, ma finora non ci sono opzioni concrete sul tavolo perché i due club non hanno ancora avviato negoziati ufficiali.

Inoltre, al Barça sono molto soddisfatti del rendimento di Araújo dopo il lungo stop obbligato dell’uruguaiano a metà stagione. Araújo ha giocato bene ed è un calciatore molto importante e apprezzato all’interno del gruppo. Salvo sorprese, sia lo staff tecnico sia la dirigenza sportiva vorrebbero continuare a puntare su di lui per il prossimo progetto, e tutto indica che lo stesso Araújo non abbia alcuna intenzione di lasciare il Barça. Ha sempre fatto sacrifici economici per restare e la sua idea non è cambiata, nonostante ora abbia un ruolo più secondario dopo aver perso chiaramente la titolarità.

L’Inter ha inoltre nella propria lista dei desideri il giovane Luka Vušković, difensore che è stato accostato al Barça negli ultimi mesi e che è rappresentato da Pini Zahavi. Vušković tornerà al Tottenham dopo un anno in prestito in Bundesliga, dove si è trasformato in una delle grandi rivelazioni del campionato tedesco. La sua valutazione è salita oltre i 40 milioni di euro e potrebbe partire nel caso in cui il Tottenham finisca per retrocedere in questo finale di stagione.