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Sky – Inter, Chivu vuole un giocatore per cambiare. Tra rinnovo, portiere e le uscite…

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Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu è arrivato questa mattina nella sede dell'Inter ed è da poco andato via per una riunione sul mercato. Il punto dell'esperto di mercato
Andrea Della Sala Redattore 

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Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu è arrivato questa mattina nella sede dell'Inter ed è da poco andato via per una riunione sul mercato dei campioni d'Italia.

Come spiega Gianluca Di Marzio, "Prima riunione programmatica per parlare di futuro con la società, con i dirigenti. Chivu avrà un rinnovo di contratto con adeguamento, vedremo quando arriverà poi l'annuncio, non oggi, ma comunque questione di poco tempo, e oggi hanno cominciato a gettare le basi su quelle che sono le idee per il futuro: come sostituire i giocatori che vanno in scadenza e che non rimarranno, se tra quelli che sono in scadenza tipo De Vrij, Mkhitaryan, magari tenerne alcuni di questi; che tipo di sistema di gioco attuare, visto che Chivu l'anno prossimo chi vorrebbe leggermente modificare il 3-5-2 in un 3-4-2-1, 3-4-1-2, quindi magari cercando sul mercato un giocatore alla Nico Paz, che non per forza deve essere Nico Paz, viste le difficoltà che ci saranno per cercare di prenderlo".

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"Un giocatore che possa cambiare anche tatticamente l'Inter con qualità sulla trequarti, poi un esterno destro, potrebbe essere Palestra come sogno, ma sappiamo che la valutazione di Atalanta è molto alta, un nuovo portiere, perché Sommer va in scadenza, c'è Martinez che dovrebbe diventare il titolare e vicino a Martinez avere un secondo affidabile, qua potrebbe essere Provedel o un profilo magari che arriva dall'estero. In difesa l'Inter ne prenderà almeno 2, quindi sarà un mercato importante da parte dell'Inter sia in entrata che in uscita con Frattesi e i vari giocatori che hanno giocato meno e che sicuramente saranno protagonisti del mercato in uscita".

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