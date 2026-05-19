Come spiega Gianluca Di Marzio, "Prima riunione programmatica per parlare di futuro con la società, con i dirigenti. Chivu avrà un rinnovo di contratto con adeguamento, vedremo quando arriverà poi l'annuncio, non oggi, ma comunque questione di poco tempo, e oggi hanno cominciato a gettare le basi su quelle che sono le idee per il futuro: come sostituire i giocatori che vanno in scadenza e che non rimarranno, se tra quelli che sono in scadenza tipo De Vrij, Mkhitaryan , magari tenerne alcuni di questi; che tipo di sistema di gioco attuare, visto che Chivu l'anno prossimo chi vorrebbe leggermente modificare il 3-5-2 in un 3-4-2-1, 3-4-1-2, quindi magari cercando sul mercato un giocatore alla Nico Paz , che non per forza deve essere Nico Paz, viste le difficoltà che ci saranno per cercare di prenderlo".

"Un giocatore che possa cambiare anche tatticamente l'Inter con qualità sulla trequarti, poi un esterno destro, potrebbe essere Palestra come sogno, ma sappiamo che la valutazione di Atalanta è molto alta, un nuovo portiere, perché Sommer va in scadenza, c'è Martinez che dovrebbe diventare il titolare e vicino a Martinez avere un secondo affidabile, qua potrebbe essere Provedel o un profilo magari che arriva dall'estero. In difesa l'Inter ne prenderà almeno 2, quindi sarà un mercato importante da parte dell'Inter sia in entrata che in uscita con Frattesi e i vari giocatori che hanno giocato meno e che sicuramente saranno protagonisti del mercato in uscita".