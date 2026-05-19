I nerazzurri hanno blindato l'attaccante classe 2009, punto di forza dell'U17 e con presenze anche in U18 e in Primavera

Fabio Alampi Redattore 19 maggio 2026 (modifica il 19 maggio 2026 | 15:16)

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L'Inter ha blindato un altro dei talenti del proprio settore giovanile: si tratta di Emmanuel Dade Lombardi. Attaccante classe 2009, punto di forza della formazione U17 allenata da Samir Handanovic (con cui ha realizzato 8 reti in 21 presenze), nel corso di questa stagione ha già esordito sia con l'U18 che con la Primavera.

In grado di giocare sia da centravanti che da esterno offensivo, Dade Lombardi è un calciatore esuberante fisicamente, con grande forza nella gambe e abile nel puntare la porta avversaria, è ancora da sgrezzare a livello tecnico, ma possiede un potenziale di prima fascia.