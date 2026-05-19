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Inter, occhio al futuro: primo contratto da professionista per Dade Lombardi

Inter, occhio al futuro: primo contratto da professionista per Dade Lombardi - immagine 1
I nerazzurri hanno blindato l'attaccante classe 2009, punto di forza dell'U17 e con presenze anche in U18 e in Primavera
Fabio Alampi Redattore 

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L'Inter ha blindato un altro dei talenti del proprio settore giovanile: si tratta di Emmanuel Dade Lombardi. Attaccante classe 2009, punto di forza della formazione U17 allenata da Samir Handanovic (con cui ha realizzato 8 reti in 21 presenze), nel corso di questa stagione ha già esordito sia con l'U18 che con la Primavera.

Inter, occhio al futuro: primo contratto da professionista per Dade Lombardi- immagine 2
Getty Images

In grado di giocare sia da centravanti che da esterno offensivo, Dade Lombardi è un calciatore esuberante fisicamente, con grande forza nella gambe e abile nel puntare la porta avversaria, è ancora da sgrezzare a livello tecnico, ma possiede un potenziale di prima fascia.

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