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Inter, arrivano due difensori: “I nomi? Non solo Chalobah, si valuta pure un nome molto caro”
Con le partenze di Acerbi, de Vrij e Darmian, l'Inter è alla ricerca di due difensori, come ammesso dallo stesso Piero Ausilio nelle scorse ore. Il primo nome emerso è quello di Trevoh Chalobah del Chelsea, sul quale c'è anche il Como. Ma non è il solo. Scrive Tuttosport:
"L’Inter ora è focalizzata dunque sull’esterno destro che dovrà sostituire Dumfries, ma dovrà anche trovare due difensori per gli addii di Acerbi, De Vrij e Darmian. Solet è ormai una pista fredda («è un'opzione, ma ce ne sono altre, non sono così sicuro che possa essere lui»), si sta valutando se entrare in lizza col Como per Trevoh Chalobah del Chelsea".
"Il Como ha offerto 27 milioni, i Blues ne chiedono 40. Un investimento, dunque, da soppesare. Anche in questo caso ci sono altri nomi come Ordonez (Bruges), pure lui però molto caro".
(Fonte: Tuttosport)
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