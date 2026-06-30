Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del mercato in entrata dell'Inter : "Una notizia Ausilio la conferma: arriveranno due difensori. A destra l'Inter continua a lavorare: arrivano conferme su Khalaili , con cui il Napoli ha un accordo coi numeri visto che guadagna poco, ma non ce l'ha con l'Union Saint-Gilloise che parte da 25 milioni e può chiedere qualcosa in più.

L'Inter si è mossa nelle ultime ore, ha contattato gli agenti: è uno dei nomi ma non l'unico. L'Inter ci lavora e ha fatto dei sondaggi, sullo stipendio non ci saranno problemi, è più una questione di cartellino: è un nome da tenere assolutamente sotto osservazione, non l'unico.