Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del mercato in entrata dell'Inter: "Una notizia Ausilio la conferma: arriveranno due difensori. A destra l'Inter continua a lavorare: arrivano conferme su Khalaili, con cui il Napoli ha un accordo coi numeri visto che guadagna poco, ma non ce l'ha con l'Union Saint-Gilloise che parte da 25 milioni e può chiedere qualcosa in più.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter si è mossa con decisione su un esterno destro. Colpo difesa: Ausilio parla con…”
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Romano: “Inter si è mossa con decisione su un esterno destro. Colpo difesa: Ausilio parla con…”
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del mercato in entrata dell'Inter
L'Inter si è mossa nelle ultime ore, ha contattato gli agenti: è uno dei nomi ma non l'unico. L'Inter ci lavora e ha fatto dei sondaggi, sullo stipendio non ci saranno problemi, è più una questione di cartellino: è un nome da tenere assolutamente sotto osservazione, non l'unico.
E va mantenuto il nome di Chalobah: il Como c'è ancora, l'Inter parla con gli agenti ma non ha presentato ancora offerte ufficiali. Il nome è da tenere lì, più di Solet, totalmente congelato: Chalobah ha tanta voglia di Italia".
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