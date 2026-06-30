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Romano: “Inter si è mossa con decisione su un esterno destro. Colpo difesa: Ausilio parla con…”

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del mercato in entrata dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del mercato in entrata dell'Inter: "Una notizia Ausilio la conferma: arriveranno due difensori. A destra l'Inter continua a lavorare: arrivano conferme su Khalaili, con cui il Napoli ha un accordo coi numeri visto che guadagna poco, ma non ce l'ha con l'Union Saint-Gilloise che parte da 25 milioni e può chiedere qualcosa in più.

Romano: “Inter si è mossa con decisione su un esterno destro. Colpo difesa: Ausilio parla con…”- immagine 2

L'Inter si è mossa nelle ultime ore, ha contattato gli agenti: è uno dei nomi ma non l'unico. L'Inter ci lavora e ha fatto dei sondaggi, sullo stipendio non ci saranno problemi, è più una questione di cartellino: è un nome da tenere assolutamente sotto osservazione, non l'unico.

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E va mantenuto il nome di Chalobah: il Como c'è ancora, l'Inter parla con gli agenti ma non ha presentato ancora offerte ufficiali. Il nome è da tenere lì, più di Solet, totalmente congelato: Chalobah ha tanta voglia di Italia".

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