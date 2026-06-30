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Mercato, Repubblica: “Attenzione perché l’Inter può inserirsi per prendere in difesa…”

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Per la fascia destra stanno salendo le quotazioni di Khalaili, ma in difesa l'Inter può inserirsi per questo nome secondo Repubblica
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Si è ufficialmente aperta la sessione estiva di calciomercato e l'Inter campione d'Italia ha due necessità: l'esterno destro e il difensore centrale.

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Ecco cosa risulta in merito a Repubblica: "Per la fascia destra stanno salendo le quotazioni di Khalaili dell'Union Saint Gilloise, che piace anche al Napoli. Altro duello di mercato per Chalobah, nel mirino dell'Inter e del Como: il Chelsea lo valuta 30 milioni.

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Attenzione a Gila: ha un accordo con il Napoli, si possono inserire i nerazzurri oltre ad Atalanta e Juventus".

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