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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Repubblica: “Attenzione perché l’Inter può inserirsi per prendere in difesa…”
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Mercato, Repubblica: “Attenzione perché l’Inter può inserirsi per prendere in difesa…”
Per la fascia destra stanno salendo le quotazioni di Khalaili, ma in difesa l'Inter può inserirsi per questo nome secondo Repubblica
Si è ufficialmente aperta la sessione estiva di calciomercato e l'Inter campione d'Italia ha due necessità: l'esterno destro e il difensore centrale.
Ecco cosa risulta in merito a Repubblica: "Per la fascia destra stanno salendo le quotazioni di Khalaili dell'Union Saint Gilloise, che piace anche al Napoli. Altro duello di mercato per Chalobah, nel mirino dell'Inter e del Como: il Chelsea lo valuta 30 milioni.
Attenzione a Gila: ha un accordo con il Napoli, si possono inserire i nerazzurri oltre ad Atalanta e Juventus".
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