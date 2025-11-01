E' la difesa il reparto in cui i dirigenti dell'Inter si stanno concentrando maggiormente in ottica futura sul mercato

Marco Astori Redattore 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 10:32)

E' la difesa il reparto in cui i dirigenti dell'Inter si stanno concentrando maggiormente in ottica futura sul mercato. Queste le ultime novità da Fabrizio Romano, esperto di mercato: "Torna il nome di Marc Guehi in ottica Inter per il 2026: è tornato con forza e prepotentemente a livello mediatico intorno ai nerazzurri. Il discorso difensore per l'Inter è una priorità e sta lavorando per il prossimo anno con l'ottica di aggiungere almeno un difensore e riscattare Manuel Akanji.

L'Inter sta programmando un restyling necessario vista anche l'età di Francesco Acerbi, che si si aspetta che lasci l'Inter. A me risulta che ad oggi per i club italiani è veramente complicato inserirsi nella corsa per Guehi: c'è il Bayern che è pronto a mettere sul piatto cifre importanti se non rinnovasse Upamecano, è molto forte su Guehi.

Il Liverpool l'aveva preso l'ultimo giorno di mercato, poi è saltata per altri incastri, perché Igor non è andato al Crystal Palace e dopo le visite Guehi non è andato al Liverpool, che resta comunque sul giocatore. Ci sono altri club inglesi, il City, il Tottenham, hanno chiamato i club spagnoli: andare a competere è molto complicato. Al di là degli apprezzamenti dell'Inter, che credo sia normale, da qui a prenderlo ce ne passa un bel po': la terrei come opzione molto complicata".