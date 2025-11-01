FC Inter 1908
Inter, già individuati i reparti da rinforzare nel 2026: "Due gli acquisti indispensabili"

L'Inter ragiona in prospettiva e pensa al mercato di gennaio, ma anche alla prossima stagione. E ha già individuato dove intervenire
L'Inter ragiona in prospettiva e pensa al mercato di gennaio, ma anche alla prossima stagione. E ha già individuato dove intervenire per migliorare la rosa di Chivu.

"Sono valutazioni e anche occasioni: studiando le partite, scannerizzandone le zone grigie, l’Inter ha capito come e dove intervenire per migliorare la squadra già nel mercato di gennaio. In attesa di scegliere il portiere e il difensore centrale del futuro, due acquisti ineludibili nel 2026, l'Inter si sta muovendo per sistemare la rosa di Chivu che necessita un elemento equilibratore in mezzo al campo. Frendrup è il nome in pole position per il centrocampo per il mercato di gennaio", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

