Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto su alcune voci uscite negli ultimi giorni in merito alla difesa dell'Inter: "Upamecano è apprezzato dall'Inter ma a me risulta molto complicato.
Romano: “Guehi-Inter? Italia difficile se non impossibile! Cosa mi risulta su Kim”
Si è parlato anche di Marc Guehi per l'Inter: a me però risulta lato giocatore che andrà via 100% dal Palace ma che l'Italia sia molto molto difficile per non dire impossibile. Il giocatore sta parlando col Bayern, col Liverpool, con grandi club spagnoli e inglesi: c'è la fila e competere diventa durissima.
Quello di Kim è un nome che è emerso oggi sulla Bild: c'è da tenerlo d'occhio, ma bisogna ricordarsi sempre che guadagna tra gli 8 e i 9 milioni netti bonus compresi. Al di là degli apprezzamenti che possono esserci dall'Inter, ci risulta molto complicato riportarlo in Italia oggi".
