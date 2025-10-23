Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano , esperto di mercato, ha fatto il punto su alcune voci uscite negli ultimi giorni in merito alla difesa dell'Inter: " Upamecano è apprezzato dall'Inter ma a me risulta molto complicato.

Si è parlato anche di Marc Guehi per l'Inter: a me però risulta lato giocatore che andrà via 100% dal Palace ma che l'Italia sia molto molto difficile per non dire impossibile. Il giocatore sta parlando col Bayern, col Liverpool, con grandi club spagnoli e inglesi: c'è la fila e competere diventa durissima.