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calciomercato
Inter, arriveranno due difensori: identikit e valore dell’investimento diversi
Tra gli obiettivi di mercato dell'Inter ci sono anche i difensori: i nerazzurri hanno bisogno di due elementi che possano sostituire Acerbi e de Vrij, arrivati alla scadenza dei rispettivi contratti, e a tal proposito sono stati tracciati due identikit differenti. Così scrive il Corriere dello Sport: "Piero Ausilio è stato chiaro due settimane fa: Cristian Chivu avrà un nuovo difensore entro l'inizio del ritiro. L'orizzonte, fissato per la metà di luglio, si avvicina, ma ancora non preoccupa la dirigenza nerazzurra, che comunque sta lavorando con grande impegno nel tentativo di rinforzare prima e più possibile la rosa in vista della nuova stagione".
"I tasselli da inserire nel reparto arretrato dei Campioni d'Italia sono in realtà due, considerando che oltre ad Acerbi sarà da sostituire anche De Vrij (attesa per oggi la firma dell'olandese con il Panathinaikos), ma il budget a disposizione non sarà equamente diviso. L'idea in viale della Liberazione è mettere sotto contratto un difensore in grado di alternarsi tranquillamente a quelli che oggi possono essere definiti titolari, con i quali si giocherà il posto nel corso della stagione, e un elemento che completerà il reparto consapevole di avere meno chance a disposizione, ma comunque in grado di farsi trovare pronto all’occorrenza".
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