Tra gli obiettivi di mercato dell'Inter ci sono anche i difensori: i nerazzurri hanno bisogno di due elementi che possano sostituire Acerbi e de Vrij, arrivati alla scadenza dei rispettivi contratti, e a tal proposito sono stati tracciati due identikit differenti. Così scrive il Corriere dello Sport: "Piero Ausilio è stato chiaro due settimane fa: Cristian Chivu avrà un nuovo difensore entro l'inizio del ritiro. L'orizzonte, fissato per la metà di luglio, si avvicina, ma ancora non preoccupa la dirigenza nerazzurra, che comunque sta lavorando con grande impegno nel tentativo di rinforzare prima e più possibile la rosa in vista della nuova stagione".