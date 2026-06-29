Dopo gli addii di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, l'Inter dovrà trovare sul mercato non più uno ma due difensori: ecco i tre nomi

Marco Astori Redattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 12:02)

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Dopo gli addii di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, l'Inter dovrà trovare sul mercato non più uno ma due difensori da integrare nella rosa di Cristian Chivu. E sono in questo momento tre i nomi sul taccuino dei dirigenti, come riporta oggi il Quotidiano Sportivo: "Se fino a qualche giorno fa Solet sembrava essere nettamente in pole position, ora sta riprendendo la quota la pista che porta a Ndicka, tra i nomi che la Roma potrebbe piazzare in uscita per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario.

Per realizzare la plusvalenza che serve manca ormai poco tempo, e pare quindi complicato che i campioni d’Italia chiudano con un blitz entro un paio di giorni un’operazione non così avviata e che difficilmente peserà meno di 30 milioni a bilancio. Per contro, l’Udinese ha dato una valutazione più o meno simile per Solet, che attende novità dalla Milano interista.

Ad oggi la trattativa è ferma all’incontro tra Nani e Ausilio di una ventina di giorni fa, tanto più che oggi i friulani sono alle prese con il nodo Zaniolo. C’è una terza ipotesi che porta nella capitale: Gianluca Mancini. I nerazzurri stanno aspettando di capire se l’azzurro firmerà il rinnovo con giallorossi, che ad oggi sembra comunque l’opzione più probabile".