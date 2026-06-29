Alfio Musmarra, giornalista, è tornato sull'affare Marco Palestra sfumato per l'Inter, raccontando anche un retroscena

Marco Astori Redattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 11:16)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, è tornato sull'affare Marco Palestra sfumato per l'Inter, raccontando anche un retroscena: "L'Inter risulta molto indispettita e arrabbiata sia con l'entourage di Palestra che con l'Atalanta: ritiene che gli accordi e le strette di mano fossero indissolubili.

Io posso dirvi che dall'entourage del giocatore si cerca di difendere la scelta del ragazzo, poi bisogna capire quanto sia stata sua fino in fondo. Lui si era promesso all'Inter e risulta da più fronti, non solo dirigenziali ma anche di calciatori: che Palestra avesse contatti con giocatori nerazzurri è una cosa certa.

Da tempo portava contatti anche amichevoli con chi sarebbe stato suo compagno di squadra, è una cosa che si sa. Evidentemente poi è stato portato a fare altre scelte. Fino a qualche giorno fa lui voleva venire all'Inter e così ne parlava con alcuni giocatori nerazzurri: la gente non si inventa le cose".